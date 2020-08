SDP:n Ilmari Nurminen: Meidän on käännettävä katse työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen painottaa, että koronaepidemian vuoksi on yhä suurempi tarve kiinnittää huomiota työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

- Talouden haasteet voivat johtaa yhä tiukentuneisiin tulostavoitteisiin samalla kun henkilöstön määrää vähennetään. Tämä ei ole pitkällä aikavälillä kestävää, sillä liiallinen fyysinen ja henkinen kuormitus lisää sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä, Nurminen sanoo.

Mielenterveydelliset syyt nousivat nyt ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen yleisimmäksi perusteeksi. Samaan aikaan työuupumuksen lievästä muodosta kärsii jopa neljäsosa työikäisistä, ja vakavana sekä pitkittyneenä se voi johtaa masennukseen, unihäiriöihin ja pidempään työkyvyttömyyteen.

- Koronaepidemia on entisestään lisännyt tarvetta työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiselle. Työkykyä tukemalla ja sairauspoissaoloja sekä työkyvyttömyyseläkkeitä ennaltaehkäisemällä voimme sekä lisätä työllisyyttä että pidentää työuria, Nurminen toteaa.

- Kyse ei ole pienestä asiasta. Työkyvyttömyyden kokonaiskustannusten arvioidaan Suomessa olevan 8 miljardia euroa vuodessa. Tämän summan takana on lukuisia yksilöllisiä ja inhimillisiä tragedioita. Siksi on tärkeää huolehtia siitä, että hallituksen Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa edistetään edelleen. Se on sijoitus tulevaisuuteen ja suomalaisten jaksamiseen, Nurminen päättää.