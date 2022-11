SDP:n Johan Kvarnström: Meidän pitää jatkossakin tehdä kaikkemme väkivallan ja naisvihan torjumiseksi

- Meillä on vielä pitkä matka edessämme kohti turvallisuus- ja tasa-arvotavoitteita. Tämän vaalikauden aikana on otettu useita askelia oikeaan suuntaan. Muun muassa seksuaalirikoslainsäädäntöä on tiukennettu suostumusperiaatteella. Lähestymiskiellosta annetun lain parantaminen on parhaillaan käsiteltävänä. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma laadittiin kauden alussa hallitusohjelman mukaisesti. Siinä on paljon toimenpiteitä ja raportti on määrä antaa vuoden 2023 aikana, kertoo kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP).

- Nykyinen ja konkreettinen painopiste tulee olla, että turvakotien paikkojen lisäämistä jatketaan tarpeiden mukaiseksi, Kvarnström painottaa.

Oranssit päivät perustuu 16 Days of Activism against Gender-Based Violence - aloitteeseen. 16 days alkaa vuosittain 25. marraskuuta YK:n kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä ja päättyy 10. joulukuuta kansainvälisenä ihmisoikeuspäivänä. Nykyään maailmalla tunnetut rakennukset valaisevat oransseja, ihmiset kantavat oransseja ja ovat eri tavoin sitoutuneet kiinnittämään huomiota väkivaltaa vastaan.