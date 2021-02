SDP:n Johan Kvarnström: Perhevapaauudistus keskittyy ennen kaikkea lapsen etuun

KORJAUS: SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: “Vanhempainvapaauudistus parantaa perheiden asemaa” 16.2.2021 10:55:34 EET | Tiedote

Hallituksen esitys uudesta vanhempainvapaamallista on valmistunut, ja lait on tarkoitus käsitellä lausuntokierroksen jälkeen eduskunnassa syksyllä 2021. Mäkynen on tyytyväinen uuteen malliin: - Hallituksen esitys uudesta vanhempainvapaajärjestelmästä tuo pitkään odotetun muutoksen nykytilaan. Uudistuksella on merkittäviä positiivisia vaikutuksia niin perhe- kuin yhteiskuntatasolla. Vanhempainvapaiden yhteenlaskettu määrä pidentyy, vapaita voi käyttää joustavammin, ja perheiden moninaisuus huomioidaan paremmin. Näillä muutoksilla on vaikutuksia myös laajemmin – muun muassa sukupuolten välinen tasa-arvo työmarkkinoilla paranee, Mäkynen kertoo. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on jakaa vanhempainvapaita ja sen myötä yleisemmin vastuuta lastenhoidosta tasaisemmin vanhempien kesken. Nykyisellään suomalaisisät ovat muihin pohjoismaihin verrattuna häntäpäässä vanhempainvapaiden käytössä, ja peräti 20 % isistä jättää vapaansa käyttämättä täysin. Tämän lisäksi yli puolet pidetyistä isyysvapaista