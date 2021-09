SDP:n Johan Kvarnström: Tärkeä erävoitto yhteisten vesiemme turvaamiseksi

Jaa

Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) pitää myönteisenä eduskunnan yksimielistä päätöstä, jonka mukaan valtioneuvoston tulisi ryhtyä toimenpiteisiin vesihuollon yksityistämisen estämiseksi Vesi on meidän -kansalaisaloitteen mukaisesti.

- Viesti on selvä ja ilahduttavasti kaikki eduskuntapuolueet olivat päätöksestä samaa mieltä. Julkisomisteiset vesihuoltotoiminnot on suojattava lainsäädännöllä, jotta niitä ei voitaisi yksityistää. Tällä hetkellä on olemassa riski, että vesilaitokset sulautuvat julkisessa omistuksessa oleviksi energiayhtiöiksi ja osa niistä myydään yksityisille toimijoille, mikä käynnistäisi myös vesihuollon yksityistämisen. Näin ei onneksi ole vielä tapahtunut Suomessa, mutta tarvitsemme lakeja, joilla varmistetaan, että tällaista kehitystä ei pääse tapahtumaan, Johan Kvarnström sanoo.

Hän pitää vettä kaiken perustana elämässä ja yhteiskunnassa, ja vesihuoltoa hyvänä esimerkkinä sellaisesta luonnollisesta monopolista, jota ei pidä yksityistää.

- On hyvä muistaa, ettemme ole saavuttaneet tavoitetta ennen kuin tarvittavat lait on valmisteltu, käsitelty ja hyväksytty. Tämä on kuitenkin suuri erävoitto. Eduskunnan lausuma siitä, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle on annettava selvitys uudistuksen etenemisestä vuoden 2022 loppuun mennessä, on erittäin tärkeä. Vedestä tulee koko ajan arvokkaampi voimavara maailmassa ja puhtaan juomaveden saatavuus on turvattava pitkäjänteisesti myös meillä, Kvarnström sanoo.

Eduskunnan 8. syyskuuta 2021 asian ratkaisevassa käsittelyssä tekemän päätöksen mukaan eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ” ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin sellaisen lainsäädännön valmistelemiseksi, jolla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa.” Lisäksi "eduskunta edellyttää, että valmistettaessa kansalaisaloitteessa tarkoitettua sääntelyä osana vesihuoltolainsäädännön uudistusta hallitus selvittää laajasti eri sääntelyvaihtoehtoja ja kiinnittää erityistä huomiota sääntelyn suhteeseen kunnalliseen itsehallintoon sekä perus- ja ihmisoikeuksista seuraaviin vaatimuksiin ja antaa maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvityksen vesihuoltolainsäädännön uudistuksen etenemisestä vuoden 2022 loppuun mennessä”.