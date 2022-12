SDP:n Johan Kvarnström: Tie 104 saadaan vihdoin kuntoon!

Tie 104 ja tarkemmin sanoen Fiskarsin ja Anskun välinen osuus saavat nyt valtiovarainvaliokunnan päätöksen mukaisesti 0,5 miljoonaa euroa uutta pinnoitusta varten. Kvarnströmin mukaan hanke on hyvä esimerkki siitä, että toisinaan arvostelua herättäneellä ”joululahjarahakäytännöllä” voi olla mahdollistava ja järkevä rooli.

- Tie 104 on niin huonossa kunnossa, että tienkäyttäjät ovat alkaneet välttää sitä, silloin kun se on mahdollista. Tie on ollut niin uskomattoman huonossa kunnossa, että tiedotusvälineet ovat toistuvasti raportoineet asiasta ja sen kunnostamisesta on tehty aloite Raaseporin kaupunginvaltuustolle. On oikeastaan hämmästyttävää, ettei tietä ole kunnostettu tähän tarkoitukseen varatulla yleisellä määrärahalla. ELY-keskus arvioi, että uusi pinnoitus maksaa tällä hetkellä miljoona euroa, mitä ei pystytä nykyisen rahoituksen turvin kattamaan. Valtio myöntämän puolen miljoonan euron lisärahoituksen pitäisi riittää hankkeen toteuttamiseen kokonaan. Snappertunan risteys teiden 25 ja 1102 välillä saa kokonaisuudessaan puoli miljoonaa euroa, sanoo Johan Kvarnström.

Kvarnström kiittää valtiovarainvaliokuntaa päätöksestä ja on tyytyväinen siitä, että koko liikennejaosto hyväksyi hänen sille esittämän vetoomuksen.

- Kiitos valiokunnalle päätöksestä! Valtion näkökulmasta kyse ei ole suuresta summasta, mutta monilla asukkaille ja matkailijoille ja siten myös Länsi-Uudenmaan alueelle tien parannuksella on merkittävä vaikutus.