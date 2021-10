SDP:n Johannes Koskinen: Historiallinen läpimurto kohti oikeudenmukaisempaa kansainvälistä yritysverotusta

Ministeri Tuppurainen: Pohjois-Pohjanmaan tartuttava hyvinvointitalouteen 8.10.2021 14:45:45 EEST | Tiedote

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, kansanedustaja Tytti Tuppurainen (sd.) näkee ihmisten hyvinvoinnin parantamisen pohjana pohjoisen Suomen menestykselle. - Ihmisten hyvinvoinnin parantaminen on politiikan kovaa ydintä, sitä jonka varaan on hyvä rakentaa myös taloudellista menestystä. Veimme Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2019 eteenpäin hyvinvointitalouden käsitettä, jossa katsotaan taloutta laajemmin ja hahmotetaan taloudellisen menestyksen ja hyvinvoinnin kohtalonyhteys. Tätä ajattelua tulisi juurruttaa myös Pohjois-Pohjanmaalle, siinä ovat menestyksemme avaimet, sanoo Tuppurainen. Hyvinvointi tulee olemaan tärkeä teema myös tulevissa aluevaaleissa. - Marinin hallitus on saanut maaliin historiallisen sote-uudistuksen, jolla pyritään turvaamaan kaikille kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tulevana keväänä Suomessa käydään historian ensimmäiset aluevaalit, joissa valitut päättäjät ovat jatkossa keskeisessä roolissa tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen kehittämisessä j