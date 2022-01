SDP:n Johannes Koskinen: "Hyvinvointialueiden rahoitusta säädettävä toimivaksi"

SDP:n Anneli Kiljunen: Yksinasuvien ihmisten tilanteisiin saatava parannuksia! 20.1.2022 15:23:45 EET | Tiedote

SDP on perustanut työryhmän etsimään ratkaisuja yksinasuvien ihmisten haasteisiin. Suomessa on 1,45 miljoonaa yksinasuvaa. Kyseessä on hyvin moninainen ryhmä, joista osalla menee hyvin ja osalla huonommin. Yhteistä heille on, että asumismuotonsa näkökulmasta heidän äänensä ei kuulu yhteiskunnallisessa päätöksenteossa riittävästi.