SDP:n Johannes Koskinen: Täydentävä talousarvio turvaa rahapelituottojen edunsaajien aseman ensi vuodeksi

Maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-edustajat: Oikea päätös, että Suomi vastustaa taksonomia säätelyä - Metsätalouden on pysyttävä kansallisissa käsissä 17.11.2021 10:25:57 EET | Tiedote

- Suomella ei ole muuta mahdollisuutta kuin vastustaa epämääräisiä kriteereitä, joita taksonomia säätely olisi tuonut tullessaan kansalliseen metsäpolitiikkaamme ja jopa tilakohtaisesti suomalaiseen metsätalouteen, toteaa SDP:n maa- ja metsätalousvaliokunnan vastaava kansanedustaja Raimo Piirainen. - On hyvä muistaa, että ilmastoasioissa kunnianhimoinen Ruotsi vastustaa myös samaa säädöstä. Se on kerta kaikkiaan valmisteltu niin, että kriteerit ovat epämääräisiä ja tulkinnanvaraisia. Lisäksi komissio luo tässä päällekkäistä, osin jo olemassa olevan sääntelyn tai kriteerien kanssa ristiriidassa olevaa sääntelyä. Tämä osaltaan heikentää investointivarmuutta, kuvaa kansanedustaja Piritta Rantanen, SDP:n maa- ja metsätaloustyöryhmän pj ja eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen. - Se, että Suomi asettuu vastustamaan säädöstä, on poikkeuksellista, mutta niin on säädöksen sisältökin etenkin metsäkriteerien osalta. Metsäpolitiikan ja yksityiskohtaisen metsätalouden säätelyn tulee pysy