SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee: Suomalaisella hoitajalla on myös ihmisoikeutensa

SDP:n Mäkisalo-Ropponen ja Eskelinen: Talousarviossa tärkeitä investointeja Pohjois-Karjalaan 10.12.2021 12:11:32 EET | Tiedote

-Tänään julkistetussa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ensi vuoden budjetista on vahvasti huomioitu myös Pohjois-Karjalan kehittäminen, iloitsevat kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) ja Seppo Eskelinen (sd). Eduskunta on valiokuntakäsittelyssä lisännyt määrärahoja tulevalle vuodelle Lintulan luostarin toiminnan kehittämiseen sekä Lieksan Vuonislahden ja Kesälahden Sarvisalontien kunnostukseen. -Olen äärimmäisen iloinen Lintulan luostarin saamasta tuesta, Mäkisalo-Ropponen jatkaa. –Tuen turvin luostari voi kehittää omaa elinkeinotoimintaansa, joka taas vahvistaa luostarin taloudellista tilannetta. Erityisen tärkeää tämä on nyt vallitsevana korona-aikana, kun luostarin tulot matkailun osalta ovat romahtaneet. -On hienoa, että valiokunta on mietinnössään huomioinut sekä Lieksan Vuonislahdentien että Kesälahden Sarvisalontien kunnostuksen, sanoo Eskelinen. Molemmilla teillä on merkittävä vaikutus maakunnan elinkeinotoimintaan. -Vuonislahdentien kunnostus palvelee erityisesti tu