SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee vaatii saamelaiskäräjälakia eduskuntaan vielä tällä vaalikaudella

-EU:n alueen ainoalta alkuperäiskansalta on tullut runsaasti viestejä koskien saamelaiskäräjälain uudistusta. Näen erittäin tärkeänä, että lainsäädäntö saataisiin uudistettua tämän hallituskauden aikana, koska näin on kirjattu myös Marinin hallitusohjelmaankin. Ennen kaikkea uudistus täytyy saattaa voimaan senkin vuoksi, että lakiesitys on nyt sellaisessa muodossa, jonka saamelaiskäräjät ja saamelaiset itse hyväksyvät parannuksena asemaansa, al-Taee painottaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristiina Stenman on ottanut tiedotteessaan 5.10 kantaa lakiesityksen sisältöön. Hän näkee, että nykyinen esitys ei sisällä syrjiviä muutoksia. Sen sijaan olemassa oleva lainsäädäntö pitää niitä sisällään ja tämän vuoksi jo pitkään vireillä ollut saamelaiskäräjälain muutos tulisikin saattaa voimaan.

-Olen samaa mieltä yhdenvertaisuusvaltuutettu Stenmanin kanssa siitä, että nykyinen syrjivä lainsäädäntö on uudistettava ja nyt kun meillä on jo hyväksyttävä esitys valmiina, se täytyy saattaa voimaan mahdollisimman pian, toteaa al-Taee.

YK:n ihmisoikeuskomitea on antanut vuonna 2019 kaksi ratkaisua, joissa todetaan Suomen loukanneen kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta. Ratkaisut koskivat saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkitsemistä. Ihmisoikeuskomitea näki, etteivät korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut vuodelta 2015 olleet perustuneet kohtuullisiin objektiivisiin kriteereihin. Myös YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevältä komitealta Suomi on saanut ratkaisun koskien KHO:n päätöksiä, jossa todettiin, että Suomi rikkoo YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta.

-Enemmistön tehtävä on turvata vähemmistön oikeudet. Kansankunnan tilaa mitataan sillä, miten hyvin se turvaa vähemmistöjen asemaa. Mielestäni pääministeri Marinin sanat siitä, että tämä saamelaiskäräjälaki on ennen kaikkea ihmisoikeuskysymys ovat asian ytimessä. Tällä asialla pelaaminen pitäisi nyt lopettaa ja tuoda vihdoin hallituksen esitys eduskuntaan, päättää al-Taee.