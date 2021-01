SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen: Lääkeyhtiöiden patenttisuoja purettava pandemian ajaksi

SDP:n Kymäläinen: Muuntovirus tulee pysäyttää jo rajalle 22.1.2021 07:30:00 EET | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on huolissaan Venäjän rajaliikenteen ja pahenevan koronatilanteen Suomelle aiheuttamasta uhkasta. Koronatilanne Suomessa on tällä hetkellä Euroopan parhaimmistoa. Nykytilanteeseen ei kuitenkaan pidä tuudittautua, sillä naapurimaissamme tautitilanne vaikeutuu nopeasti. Erityisesti uutiset koronamuuntoviruksista tuovat esiin uhkakuvia. - Venäjän rajaliikenne on ehdottomasti saatava kuriin ja rajanylittäjät täytyy saada testeihin. Kiireellisin tehtävä virusmuunnoksen Suomeen leviämisen hidastamiseksi on rajoittaa nopeasti ja tehokkaasti matkailua ja parantaa rajojen terveysturvallisuutta. Muuntovirus tulee pysäyttää jo rajalle, Kymäläinen painottaa. Suomessakin on jo saatu esimakua muuntoviruksen voimasta. Eräässä tapauksessa Suomeen Isosta-Britanniasta palannut nuori ei noudattanut karanteeniohjeistuksia, vaan tapasi tuttaviaan Suomeen saavuttuaan. Tästä seuranneessa tartuntaketjussa on löydetty noin ko