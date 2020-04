SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkinen: Jyväskylälle ansaitusti 131 000 euron valtionavustus kestävän liikkumisen edistämiseen

SDP:n Kymäläinen tyytyväisenä valtionavusta Lappeenrannan kestävän liikenteen kehittämiseen 17.4.2020 12:39:02 EEST | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.) pitää tärkeänä ja hyvänä, että Lappeenrannan kaupungille on tänään myönnetty valtionavustusta kestävää liikkumista käsittelevään hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on laatia laaja-alaisen kestävän liikkumisen suunnitelma vuorovaikutuksessa kaupungin asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedottivat tänään liikkumisen ohjaukseen myönnettävistä valtionavustuksista. Niiden tarkoituksena on tukea kestävää liikkumista ja vaikuttaa ihmisten kulkutapavalintoihin. Avustuksia myönnettiin 35 hankkeelle eri puolelle Suomea yhteensä 1,15 miljoonaa euroa. Lappeenrannan kaupungille avustusta myönnettiin 45 000 euroa. - On tärkeää, että liikkumista kehitetään kestävämpään suuntaan, ja se onkin keskeinen osa nykyistä Marinin hallituksen ohjelmaa. Lappeenrannan kaupungin suunnittelema hanke on erinomainen esimerkki siitä, miten alueiden toimijat ovat täss