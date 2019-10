SDP:n kansanedustaja, röntgenhoitaja Berg: Vastustaako kokoomus hoitajien määrän lisäämistä?

SDP:n kansanedustaja, röntgenhoitaja Kim Berg iloitsee sitovan hoitajamitoituksen etenemisestä ja kummastelee kokoomuksen puheenjohtaja Orpon aamuista haastattelua.

- Vanhustenhoidon kriisi iski jokaisen suomalaisen tajuntaan viimeistään keväällä. Hätähuutoja oli kuulunut jo kauan ennen sitä. On selvää, että pelkkä suositus ei riitä, vaan lakiin tarvitaan sitova hoitajamitoitus. Nyt hallitus on ryhtynyt toimeen. Jokaiselle ikäihmiselle on taattava ihmisarvoinen hoiva ja huolenpito, ja henkilökunnalle on taattava inhimilliset työolot. Tämä on SDP:n tavoite ja siksi olemme pitkään työskennelleet sen eteen, että sitova hoitajamitoitus kirjataan lakiin, Berg sanoo.

- Kokoomus oli keväällä ainoa puolue, joka vastusti sitovan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin. Nyt sama meno jatkuu. Hallitus on vihdoin laittamassa asioita kuntoon ja silti Orpon ontto kritiikki jatkuu. Kokoomuksen ja Orpon pitäisi esitellä oma ratkaisuehdotuksensa, jos hoitajien määrän lisääminen ei heille käy, vaatii Berg.

- Olen iloinen, että lakiluonnosta valmistellut jaosto, johon kuului muun muassa SuPer ja Tehy, pääsivät yksimieliseen esitykseen. Kritisoidessaan esitystä Orpo tulee kritisoineeksi siis hoitoalan ammattilaisten yksimielistä esitystä, Berg huomauttaa.