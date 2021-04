SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Hallituksen tuki liikunta- ja urheilutoimintaan tärkeää lasten ja nuorten kannalta

Jaa

Hallitus on linjannut kulttuuriin, taiteeseen, liikuntaan ja tapahtuma-alalle suunnattavasta tukipaketista, jolla tuetaan alojen elpymistä pandemiasta. Tukipaketti on jaettu kolmeen osaan, kulttuuria ja taidetta tuetaan 127,36 milj. eurolla, liikuntaan 18,5 milj. eurolla ja tapahtuma-alaa tapahtumatakuun muodossa 85 milj. eurolla. Paketti on suuruudeltaan yhteensä 230,86 miljoonaa euroa, ja se annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi osana toista lisätalousarvioesitystä 29. huhtikuuta. Tavoitteena on turvata näiden alojen toimintaedellytyksiä, turvata työntekijöiden toimeentuloa ja luoda näkymiä koronan jälkeiseen aikaan.

- Hallitus ymmärtää kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alojen vaikean tilanteen. Tällä paketilla hoidetaan näillä aloilla vallitsevaa akuuttia kriisiä ja rohkaistaan tulevan kesän ja syksyn toiminnan suunnittelua. Olen erityisen iloinen liikunta- ja urheilutoimintaan suunnatusta tuesta. Koronavirustilanne on aiheuttanut liikunnan ja urheilun harrastajamäärissä suurta laskua. Vaarana on, että erityisesti nuorille tilanteesta voi tulla pysyvä eivätkä he enää samalla tavalla palaa liikunta- ja seuratoimintaan koronan jälkeen, sanoo Väätäinen.

Liikuntaan suunnatun tukipaketin määrärahoista liikunta- ja urheiluseuroille kohdistetaan 9 milj. euroa, valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille 6 milj. euroa ja liikuntatapahtumien avustamiseen ja tukemiseen 3,5 milj. euroa.

- Valtion liikuntaneuvoston tutkimustulosten mukaan lasten ja nuorten liikkuminen on koronaikana hälyttävästi laskenut. Myös jakautumista on aktiivisesti liikkuviin ja vähän liikkuviin on aiempaa enemmän havaittavissa. Lasten ja nuorten tarve liikkua ja harrastaa on suuri. Lisäksi harrastus on monille tärkeä arjen henkireikä. Mitä nopeammin normaali liikunta- ja urheilutoiminta koronan jälkeen jälleen käynnistyy, sitä paremmin pystymme minimoimaan poikkeusoloista aiheutuneita negatiivisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Erityistä huomiota on meidän kiinnitettävä kaikkein heikommassa asemassa oleviin, kertoo Väätäinen.