SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Itäradan suunnittelu voi toden teolla alkaa

- Olen todella tyytyväinen, että osakeyhtiön perustamista koskevat asiakirjat on nyt vihdoin allekirjoitettu ja Itäradan suunnittelu voi toden teolla alkaa. Itäradan toteutuminen merkitsee suurta parannusta koko itäisen Suomen liikenneyhteyksiin, vetovoimaisuuteen ja saavutettavuuteen. Itä-Suomen liikenneyhteyksien on oltava samalla tasolla muun Suomen kanssa. Se on tärkeää niin alueen asukkaiden kuin elinkeinoelämänkin kannalta, kertoo Väätäinen.

- Uudella raideyhteydellä on merkittävä vaikutus koko Itä-Suomen alueen talous- ja työllisyyskehitykseen. Itäradan myötä työssäkäyntialueet laajenevat, alueen kaupunkien ja kuntien elinvoimaisuus sekä houkuttelevuus paranee ja vahvistamme kestävämpää kasvua ja liikkumista. Itärata on harppaus tulevaisuuteen, jolla vastataan Itä-Suomen liikenteen ja aluekehityksen tavoitteisiin. Samalla kun katsomme tulevaisuuteen, on hyvä myös muistaa jo olemassa olevan rataverkon liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen, päättää Väätäinen.