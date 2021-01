SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Koulukiusaaminen on koko yhteiskuntaa koskettava ongelma

SDP:n Marko Asell: Kiusaamisen kitkemiseen syytä panostaa 26.1.2021 14:49:26 EET | Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään julkaissut toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Toimenpideohjelman taustalla on Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelma, missä asetetaan nollatoleranssi koulukiusaamiselle. Tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kokea kiusaamista, häirintää, väkivaltaa tai sosiaalista syrjintää koulussa tai oppilaitoksissa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa toimenpideohjelmaa.