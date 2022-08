SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Kuopiossa olemme ylpeitä kaupungistamme ja nyt Kuopio on näyttänyt parastaan

- Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kesäkokous Kuopiossa on tämän kesän kohokohtia. Kuopiossa on odotettu tätä päivää. Olen iloinen, että eduskuntaryhmämme kesäkokous on onnistunut keräämään kaupungissamme laajasti kiinnostusta. Kuopiossa olemme ylpeitä kaupungistamme ja nyt Kuopio on näyttänyt parastaan. Kuopiossa olemme sitä mieltä, että kaupungillamme on aina mahdollisuus näyttää vielä parempaakin. En ole koskaan nähnyt Kuopion torilla niin paljon iloisia ihmisiä kuin eilen keskiviikkona. Torille oli kerääntynyt laajasti ihmisiä sekä nuoria että vanhempia. Sillä on tosi suuri arvo, että Kuopion torilla ihmiset ovat päässeet tapaamaan paikallisten poliitikkojen lisäksi mistereitämme ja kansanedustajiamme, kertoo kansanedustaja Tuula Väätäinen.

- Keskiviikkona keskustellessani ihmisten kanssa Kuopion torilla kuulin monen kehuvan päämisteriämme Sanna Marinia ja hallitustamme sen monista aikaansaannoksista ja halusta tehdä asioita, jotka aidosti parantavat ihmisten arkea. Hyvin moni kertoi olevansa tyytyväinen SDP:n toimintaan hallituksessa, mutta myös hallituskumppaneihimme. Kuulin monen kertovan hallituksen onnistuneen laajalla rintamalla. Ilman hallituskumppaneitamme emme pystyisi rakentamaan yhteistä hyvää. Siksi onkin pidettävä huolta, että hallitus pysyy koossa ja kun menemme kohti eduskuntavaaleja, että meillä on entistä vahvempi hallitus. Silloin kun teemme yhteistyötä eri puolueiden kanssa saavutamme asioita, jotka ovat meille tärkeitä, sanoo Väätäinen.

- Kuopion torilla kuulin myös monen kertovan, että kaikki ei ole hyvin omassa elämässä. Kertomusta siitä, että eläkkeet eivät riitä elämiseen, miten arjesta pystyy selviämään elinkustannusten noustessa ja huolta hoitajapulasta sekä hoitopaikkojen riittämättömyydestä. Nämä ovat huolia, jotka koskettavat meitä kaikkia. Näihin asioihin meidän löydettävä vastauksia ja ratkaisuja yhdessä, jotta ihmisten arki olisi helpompaa, toteaa Väätäinen.

- Korona-aika on etäännyttänyt meitä ihmisiä toisistaan. SDP:n kannatuksen ydin on rakentunut ihmisten kohtaamisten ympärille, olemme aina tavanneet ihmisiä erilaisissa tapahtumissa. Eilen aamulla vierailin pääministeri Sanna Marinin ja eduskuntaryhmämme puheenjohtaja Antti Lindtmanin kanssa kuopiolaisessa Jynkän koulussa. Suuri kiitos oppilaille ja opettajille lämpimästä vastaanotosta ja esittämillenne kysymyksille tärkeistä aiheista. Eduskuntaryhmämme kesäkokouspäivät Kuopiossa ovat erinomainen esimerkki siitä, miten ihmiset ovat odottaneet yhteisiä hetkiä kanssamme ja että heitä kuunnellaan, päättää Väätäinen.