SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Lisämääräraha päihteitä käyttävien äitien hoitoon on tarpeellinen

Eduskunnassa keskustelualoite vammaisten oikeuksien sopimuksesta 13.12.2019

Eduskunnan vammaisasian yhteistyöryhmä (VAMYT) on jättänyt keskustelualoitteen puhemiehistölle YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen toteutumisesta Suomessa. Aloitteen on allekirjoittanut kaikkiaan 125 kansanedustajaa kaikista puolueista, mikä osoittaa, että keskustelulle on selkeää tarvetta. ”Eduskunta on oikea paikka keskustella vammaisten oikeuksien sopimuksen toteutumisesta, sillä viesti asian tärkeydestä on lähdettävä täältä. Esimerkiksi Vammaisfoorumi on selvittänyt kyselytutkimuksella miten vammaisten oikeudet toteutuvat Suomessa. Kyselyn tulokset kertovat karulla tavalla, että vammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat sopimuksesta huolimatta huonosti tai erittäin huonosti.” sanoo VAMYT-ryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen. Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä on vuodesta 1999 saakka toiminut puoluerajat ylittävä ryhmä, joka toimii vammaisten osallisuuden, työllisyyden, vammaispalvelujen sekä esteettömän ympäristön puolesta. VAMYT-johtoryhmässä on jäseniä kaikista edusk