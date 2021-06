SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Tärkeä ja historiallisesti merkittävä sote-uudistus valmistuu SDP:n johdolla

Jaa

Eduskunta on tänään 23.6.2021 äänestänyt sote-uudistusta koskevasta lakiehdotuksesta. Eduskunnan suuri sali hyväksyi lakiehdotuksen hallituspuolueluiden enemmistöllä. Kyseessä on historiallinen uudistus, jonka myötä Suomessa kuntien ja kuntayhtymien järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä 22:n leveämmät hartiat omaavien hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Sote-uudistus vahvistaa julkista terveydenhuoltoa ja ihmisten välistä yhdenvertaisuutta. Tasa-arvoiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut turvataan riippumatta asuinpaikasta tai lompakon paksuudesta.

- Sote-uudistus on käynyt pitkän matkan saavuttaakseen tämän pisteen. Uudistusta on yritetty saada valmiiksi yli 10 vuotta eri hallituskokoonpanojen voimin. Olen iloinen ja erittäin huojentunut, että tämän prosessi on nyt maalissa ja Suomeen saadaan vihdoin sote-uudistus. Kyseessä on historiallinen ja tärkeä uudistus, joka on verrattavissa aiempiin suuriin lainsäädännön uudistuksiin 1960 ja 1970-luvuilla, kuten peruskoulu- ja kansanterveysuudistus, joilla luotiin suomalaisen hyvinvointivaltion perusta. Ihmisten kannalta nykyinen sote-järjestelmä on epätasa-arvoinen ja talouden kannalta kestämätön. Siksi sote-uudistus on välttämätön, sanoo SDP:n kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen Tuula Väätäinen.

- SDP:n johtama hallitus toi eduskuntaan viimein sellaisen sote-esityksen, joka täyttää perustuslakivaliokunnan uudistukselle asettamat vaatimukset. Ministeri Krista Kiuru on päättäväisesti johtanut uudistuksen virkamiesvalmistelua sosiaali- ja terveysministeriössä ja on työllään varmistanut, että lainsäädäntö on perustuslain mukaista. Ministeri Krista Kiurulle kuuluu suuri kiitos sitkeästä työstä uudistuksen valmiiksi saattamisessa. Suurta uudistusta tehtäessä on aina väistämättä erimielisyyksiä. Sote-uudistus on kuitenkin kaikkien hallituspuolueiden yhteistyön tulos. Oppositioista kuuluneet vastalauseet ja ehdotukset uudistuksen hylkäämisestä tässä kriittisessä vaiheessa ovat olleet täysin vastuuttomia. Kokoomuksella on ollut lukuisia vuosia aikaa tehdä sote-uudistus valmiiksi. Tässä he ovat epäonnistuneet. Sote valmistuu SDP:n johdolla, korostaa Väätäinen.

- Sote-uudistuksen myötä tapahtuvat rakenteelliset ja hallinnolliset uudistukset ovat välttämättömiä, mutta yksin ne eivät ratkaise kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen uudistamistarpeita Suomessa. Olennaista on jatkaa terveydenhuollon palvelujen sisällön kehittämistä. Perusterveydenhuollon hoitotakuuta täytyy tiukentaa niin, että hoitoon pääsee oikeasti viikossa. Kuntien merkitys ei tule myöskään vähentymään. Kunnille jäävät sote-uudistuksen jälkeen muut tärkeä tehtävät kuten koulutus, varhaiskasvatus, liikunta ja kulttuuri. Näiden tehtävien rahoitus on turvattava kuntien omien toimien sekä valtion tuen kautta, päättää Väätäinen.