SDP:n kansanedustajat Kiljunen ja Heinäluoma: Etelä-Karjalan malli tarjoaa uusia eväitä vakavan koulukiusaamisen ehkäisyyn koko Suomessa

Koulukiusaamisen vakavammat muodot ovat herättäneet viime aikoina paljon keskustelua ja huolta. Kyseessä on hyvin vakava asia, jonka ennaltaehkäisemiseksi koulut tarvitsevat lisää työkaluja. Kansanedustajat Eveliina Heinäluoma ja Anneli Kiljunen ehdottavat, että Etelä-Karjalan toimintamalli, jossa yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa on sujuvoitettu, otettaisiin laajemmin käyttöön muuallakin Suomessa.

Mikäli kiusaamistapaus täyttää rikoksen tunnusmerkistön, tulisi yhteydenoton kynnys koulusta virkavallan suuntaan olla matala ja sujuva. Etelä-Karjalan uuden koulukiusaamista koskevan toimintamallin mukaan tapaukset, jotka ovat selkeästi lainvastaisia, siirretään suoraan poliisin tai sosiaaliviranomaisen käsiteltäväksi. Kouluille on annettu selkeät ohjeet siitä, miten väkivaltatilanteissa toimitaan.

– Etelä-Karjalassa muutokseen tartuttiin siitä syystä, että vakaviakaan rikoksia ei viety koulun ulkopuolelle. Nyt tämä tapahtuu matalalla kynnyksellä. Mallin tarkoituksena on ennaltaehkäistä ikäviä tapauksia. Kun koulu ja kaupungin poliisilaitos ottavat kaikki väkivaltatapaukset tosissaan, sillä on vaikutusta lasten ja nuorten suhtautumiseen. Viestintä mallin olemassaolosta myös perheille ja oppilaille on hyvin tärkeää, toteaa hallintovaliokunnan jäsen Eveliina Heinäluoma.

– Sosiaalinen media on tehnyt koulukiusaamisesta yhä raadollisempaa. Se mahdollistaa kiusaamisen, joka tavoittaa uhrin kaikkialla: kotona, vapaa-ajalla, aamulla, päivällä, yöllä. Pahimmillaan kiusaaminen jättää kiusattuun elinikäiset jäljet. Ilmiö on vakava ja siihen tulee löytää hallinnonrajat ylittäviä ratkaisuja, jotka tukevat nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten työtä ja tukevat perhettä ja nuorta itseään, sanoo eteläkarjalainen sivistysvaliokunnan jäsen Anneli Kiljunen.

Eduskunnan hallintovaliokunnan ja sivistysvaliokunnan kansanedustajat kokoontuvat tänään yhteiseen kuulemistilaisuuteen keskustelemaan koulukiusaamisesta. Tilaisuudessa kuullan useita eri alojen asiantuntijoita mm. nykyisistä kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen reagointiin liittyvistä käytänteistä ja tarpeista kehitykselle.