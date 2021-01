SDP:n Kim Berg: Kirurginen päivystysvalmius on nyt turvattu

SDP:n Eeva-Johanna Eloranta: Panostetaan demokratiakasvatukseen eikä lokakampanjoihin 13.1.2021 19:12:33 EET | Tiedote

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta on tyrmistynyt Perussuomalaisen nuorison ja kansanedustaja Jani Mäkelän verkossa levittämästä opetusalaan kohdistuvasta raportointikampanjasta. - Tällainen lokakampanja ja herkästi maalittamiseen menevä toiminta on täysin tuomittavaa, Eloranta sanoo. - Opettajia ohjaa työssään opetussuunnitelma. Itsestään selvä lähtökohta on, että koulujen ja opettajien opetuksessa kaikkiin puolueisiin suhtaudutaan neutraalisti. Opettajat eivät ota opetuksessaan poliittisesti kantaa. - Mitään ilmiantorekistereitä ei pidä kerätä. Hedelmällisempää on virittää keskustelua siitä, miksi etenkin nuorten äänestysaktiivisuus on alhainen ja tähän liittyen demokratiakasvatuksen tärkeydestä ja sen lisäämisestä. - On tärkeää, että kouluissa puhutaan ja keskustellaan tunneilla siitä, miten demokraattisessa yhteiskunnassamme ja monipuoluejärjestelmässämme tehdään päätöksiä, miten yhteiskuntaa kehitetään ja miten jokainen kansalainen voi täss