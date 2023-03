SDP:n Kim Berg: Kokoomuksen luikertelu sote-kysymyksissä saa riittää, nyt tarvitaan vastauksia

SDP:n Paula Werning: Nuorisorikollisuuden ja jengiytymisen estämiseen tarvitaan ripeitä toimia 13.3.2023 12:34:30 EET | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on huolissaan nopeasti levinneeseen rikollisuuteen nuorison parissa. Hän pitää erittäin tärkeänä löytää keinot tämän kitkemiseen nopeasti ja tehokkaasti. Vuodesta 2015 alkaen väkivaltarikollisuuden taso on kasvanut merkittävästi alaikäisten ja erityisesti alle 15-vuotiaiden ikäryhmissä. Eniten ovat lisääntyneet törkeät, henkirikokset ja henkirikoksen yritykset. Tällaisiin rikoslajeihin liittyy myös runsaasti piilorikollisuutta. - Nuorten väkivaltarikollisuuden nouseva määrä on ollut nähtävissä jo 2000-luvun alusta lähtien. Huolestuttavaa on, että se muuttuu koko ajan väkivaltaisemmaksi, liian usein väkivaltateon välineenä on mukana teräase. Selvän enemmistön muodostavat nuoret miehet ja pojat, vaikkakin tyttöjen tekemät väkivaltarikokset ovat myös kasvussa. Suurin osa näistä väkivaltarikoksista tapahtuu julkisilla paikoilla, myös kouluympäristössä, Werning sanoo. Poliisin arvion mukaan Suomessa toimii noin kymmenen rikollista katujengiä, joissa on 100