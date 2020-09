SDP:n Kim Berg: Kuntia ei jätetä oman onnensa nojaan

Kansanedustaja Anneli Kiljunen iloitsee: Osaajapulaan vastataan korkeakoulujen aloituspaikkojen merkittävällä lisäyksellä 31.8.2020 18:32:17 EEST | Tiedote

Opetus- ja kulttuurministeriö on päättänyt korkeakoulujen esitysten pohjalta yli 10 000 uuden aloituspaikan lisäyksistä vuosina 2020-2022. Aloituspaikkoja lisätään tänä aikana ammattikorkeakouluissa yli 3 900 ja yliopistoissa 6 300 paikkaa. - Koulutukseen panostaminen tässä ajassa on erittäin tärkeää sekä nuorille itselleen että maamme tulevaisuudelle. Mitä enemmän meillä on koulutettuja osaajia tulevaisuudessa, sitä nopeammin nousemme jaloillemme kriisin jälkeen. Tämän lisäksi on tärkeää, että korkeakoulupaikkojen lisäyksessä huomioidaan eri alojen ja alueiden osaajatarpeet nyt ja tulevaisuudessa, linjaa kansanedustaja Anneli Kiljunen Aloituspaikkoja on lisätty korkeakoulutuksen saatavuuden turvaamiseksi laajasti eri koulutusaloilla ja eri puolella Suomea. Esimerkiksi yliopistojen lisäpaikoista vuosille 2021 ja 2022 25 % kohdentuu tekniikan alalle, 17 % tietojenkäsittely- ja tietoliikennealalle ja 15 % kaupan ja hallinnon alalle. Ammattikorkeakoulujen lisäaloituspaikoista puolet kohde