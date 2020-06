Sdp:n Kim Berg: Lasten, nuorten ja iäkkäiden tuki tulee kreivin aikaan

SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallitus elvyttää asuntorakentamisen voimin 3.6.2020 11:53:56 EEST | Tiedote

Helsingin seudun MAL-sopimusneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos. Kunnianhimoisen kokonaisuuden keskiössä on hiilineutraalin kaupunkiseudun luominen, jossa pääpainopisteet ovat asuntotuotannon lisääminen ja kestävät liikuntamuodot. Asunnot on tarkoitus rakentaa paikkoihin, joista on hyvät kulkuyhteydet julkisella liikenteellä, pyörällä ja kävellen. - Sopimuksen syntyminen on merkki pääkaupunkiseudun kuntien keskinäisen yhteistyön lujittamisesta, suunnitteluyhteistyön jatkuvuudesta sekä kuntien ja valtion sitoutumisesta ehdotettuihin toimenpiteisiin. On tärkeää, että sopimuksen katse on vahvasti joukkoliikenteen tukemisessa ja alueiden eriytymisen ehkäisyssä, toteaa kansanedustaja Eveliina Heinäluoma. Sopimuksessa esitetyt liikennehankkeet tukevat sujuvan arjen pohjaamista tulevaisuudessa yhä vahvemmin joukkoliikenteelle. Esimerkiksi Vihdintien pikaraitiotien toteuttamiseen osoitetaan valtion toimesta 105 miljoonaa euroa. Myös jo käynnissä oleva Viikin-Malmin pikaraitiotie -hank