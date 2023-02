SDP:n Kim Berg: Miksi haluatte tehdä tutkimustiedon vastaisia, julmia leikkauspäätöksiä?

Talousvaliokunnan sd-edustajat tyytyväisiä kaivoslain yksimieliseen mietintöön: Vahva viesti alalle – vihreä siirtymä vaatii kestävää kaivosteollisuutta Suomeen 9.2.2023 16:16:12 EET | Tiedote

Talousvaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietinnön kaivoslain uudistuksesta, jota on valmisteltu pitkään. Mietintö on yksimielinen ja siinä on neljä lausumaa.