SDP:n Kim Berg: Nyt on aika kriminalisoida alipalkkaus

- Viime vuosina on kuultu uutisissa useista työntekijöiden räikeistä alipalkkaustapauksista, kuten marjanpoimijoista. Näkyviin tulee kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä tapaukset kertovat laajemmasta yhteiskuntaamme pesiytyneestä ilmiöstä. Emme voi katsoa enää sivuun vaan nyt on aika viedä alipalkkauksen kriminalisointi lain tasolle. Tämä työ alkaa eduskunnassa tänään, sillä asiaa koskeva lakialoitteeni on täysinnossa keskusteltavana, sanoo Kim Berg.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

- Lakialoitteessani esitetään alipalkkauksen kriminalisointia erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten ulkomaalaisten ja nuorten työntekijöiden, suojaamiseksi hyväksikäytöltä. Rangaistavaan tekoon syyllistyisi työnantaja, joka tahallaan jättäisi noudattamatta sovellettavassa työehtosopimuksessa määriteltyä palkkaa, kertoo kansanedustaja Kim Berg, joka on jäsen sekä työelämä- ja tasa-arvo- että sosiaali- ja terveysvaliokunnissa. Alipalkkaus asettuu nykyisen lainsäädännön puitteissa harmaalle alueelle, jonka vuoksi siihen on vaikeaa rangaistuksellisesti puuttua. Alipalkkaus sijoittuu vakavan hyväksikäytön ja yksittäisten palkkaa koskevien erimielisyyksien välimaastoon. Siksi järjestelmää on nykyisellään mahdollista käyttää hyväksi. Tähän tarvitaan muutos. Suomalaisilla on alipalkkauksen kriminalisoinnille vahva tuki. Palvelualojen ammattiliiton selvityksen mukaan 82 prosenttia suomalaisista aikuisista on täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että tilanteissa, joissa maksetaan työntekijälle alan työehtosopimuksen määräykset alittavaa palkkaa, tulisi kriminalisoida ja maksaja tuomita rikoksesta. - Kyse on niin työntekijöiden oikeudenmukaisesta kohtelusta kuin myös yhteiskunnallisesta tasa-arvosta. Koko yhteiskunta hyötyy siitä, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan ja tapauksiin puututaan, päättää Kim Berg.

