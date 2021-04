SDP:n Kim Berg: On erittäin tärkeää, että hallitus torjui kehysriihessä leikkaukset peruspalveluihin ja että ihmisille tärkeisiin arjen palveluihin sekä työllistymiseen satsataan edelleen hallitusohjelman mukaisesti.

SDP:n Erkki Tuomioja: Rahat rauhanvälitykseen ja ihmisoikeustyöhön tulevat tarpeeseen 30.4.2021 09:15:16 EEST | Tiedote

Kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd.) mukaan budjettipäätökset auttavat vahvistamaan Suomen vaikutusmahdollisuuksia maailmalla. Hallitus esittää ulkoministeriön hallinnonalalle konfliktinestoon, rauhanvälitykseen ja rauhanrakentamiseen lisäystä 2,5 milj. euroa sekä YK:n ihmisoikeusrahoitukseen 4,2 euroa milj. vuodelle 2022. - Keskinäisriippuvuuden maailmassa kaukaisetkin kriisit heijastuvat myös Suomeen. Konfliktien ehkäisemisen ja ratkaisemisen on oltava olla Suomen ulkopolitiikan vahvistuva painopiste. Vakaampi maailma on Suomen ja suomalaisten etu, Tuomioja kommentoi. Suomi pyrkii YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi kaudelle 2022-2024. Ihmisoikeustyöhön suunnatun rahoituksen lisääminen on linjassa niin kampanjan kuin hallitusohjelman kanssa. - Marinin hallituksen ihmisoikeusperustainen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja sitoutuminen kehitysyhteistyöhön on ollut todellinen kunnianpalautus verrattuna edeltäjäänsä. Suomi on ollut ihmisoikeuksien p