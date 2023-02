SDP:n Kim Berg: Ostovoiman turvaaminen oltava keskiössä – vaikka sitten lakkoilemalla

- Tietyissä tilanteissa lakkoilu on ymmärrettävää, mikäli neuvottelut eivät etene. On hyvä muistaa, että lakkoihin ajaudutaan. Niitä ei haeta eikä kumpikaan osapuoli niistä pidä. Jotta eri yhteiskuntaluokkien sosiaalinen asema ja riittävän tasainen talouskehitys voidaan kuitenkin turvata, ovat valmius käynnistää työtaistelut ja itse työtaistelut tarpeellisia toimenpiteitä, painottaa kansanedustaja Kim Berg.

Nyt käynnissä olevat lakot johtuvat pitkälti siitä, että työnantajapuoli on halunnut hajaannuttaa sopimusjärjestelmän ja luopua keskitetystä sopimusjärjestelmästä. Kysymys kuulukin, että onko tämä kummankaan osapuolen kannalta hyvä asia?

- Kustannusvaikutusten arviointi on usein vain pintaraapaisu todellisuudesta ja lakkojen aikana helposti paisutellaan kustannusvaikutuksia. Tästä huolimatta lakoilla on negatiivisia vaikutuksia sekä työnantaja- että työntekijäpuolelle, jonka takia sovun löytäminen on aina keskeisellä sijalla. Kukaan ei lakkoile vain pelkästään lakkoilun takia, sanoo Berg.

SDP:n lähtökohtana on, että työsopimukset ja niiden yleissitovuus on turvattava. Toimivat sopimusjärjestelmät parantavat tutkitusti tuottavuutta ja lisäävät työyhteisöjen hyvinvointia. Ja ennen kaikkea työmarkkinarauhaa.

- Meidän mielestämme yleissitovuuden kriteereitä tulee laventaa ja samalla yleissitovien työehtosopimusten sitovuutta lisätä. Näin turvataan pohjoismaisen työmarkkinamallin toimivuus jatkossakin. Toimivilla sopimusjärjestelmillä parannetaan tuottavuutta, lisätään työyhteisöjen hyvinvointia ja työmarkkinarauhaa, linjaa Berg.