SDP:n Kim Berg: Ville Niinistön puheenjohtajakampanja vaikeuttaa hallitusyhteistyötä

Ei ole mikään salaisuus, että hallituksen kesken on erilaisia painotuksia siitä, mikä on Suomen kanta ennallistamisasetukseen. Toisin kuin Niinistö pyrkii esittämään, ei hallituksessa väännetä itse tavoitteesta eli luontokadon pysäyttämisestä vaan keinoista, joilla siihen päästään. Unionin päätöksenteossa on otettava huomioon jäsenmaiden kansalliset olosuhteet ja koko hallituksen tehtävä on edistää Suomen kansallista etua.

Niinistö kuitenkin hyökkäsi jälleen näkyvästi pääministeri Marinia kohtaan maanantaina tavalla, joka heikentää vihreiden neuvotteluasemaa kotimaassa. On pakko ihmetellä, mikä motivoi Niinistöä kaivamaan toistuvasti kuoppaa vihreiden hallitusyhteistyön alta.

Vasten omaa tahtoaan vihreiden puheenjohtajuudesta luopumaan joutunut Niinistö näyttää haaveilevan kotimaahan paluusta ja seuraavasta puoluekokouksesta - tai sitten hän yrittää johtaa vihreitä Brysselin parlamentista käsin.

Puheenjohtajakampanjaa käynnistellessään hän tosin unohtaa, että nykyinen Marinin hallitus on jo nyt tehnyt merkittävän määrän luonnon monimuotoisuutta parantavia uudistuksia. Kenties Niinistön paluun myötä vihreät keskittyisivät jatkossa siihen, mistä heitä niin usein syytetään: iskulauseiden huuteluun todellisen päätöksenteon sijaan.

Hallitusohjelmaa vilkaisemalla ja tehtyjä tekoja arvioimalla voisi Niinistökin huomata, että Sanna Marinin hallitus on tehnyt enemmän luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi kuin ne hallitukset, joissa vihreät ovat olleet Niinistön johdolla mukana.