SDP:n Kimmo Kiljunen ajaa lakialoitteella kansalaisaloitemenettelyn parantamista

SDP:n Kvarnström: Meidän on tehtävä enemmän naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi 25.11.2020 08:30:00 EET | Tiedote

Naisiin kohdistuva väkivalta on valtava yhteiskunnallinen ongelma, yksi Suomen suurimmista. Siitä huolimatta, että jokaisella on oikeus turvallisuuteen, näin ei tällä hetkellä ole. Vaikka jo useiden vuosien ajan on tehty paljon työtä, Istanbulin sopimuksen tavoitteet on saavutettava nopeammin ja perusongelmien juurisyihin on puututtava, vaatii kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP).