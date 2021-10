SDP:n Kimmo Kiljunen: Avoin kirje demarinuorille

Hyvät demarinuoret,

Kiitos kirjeestä, joka arvioi aloitteellisuuttani yhdessä muiden demarikansanedustajien kanssa nostaaksemme keskusteluun hallitusohjelman kirjauksen pieniin työeläkeisiin tarvittavasta tasokorotuksesta. Arvostan sitä, että demarinuoret tuovat kantansa esiin ja tarvittaessa kritisoivat meitä vanhempia poliitikkoja.

Demarinuorten tehtävä on nostaa esiin nuorten näkökulmasta myös eläkkeisiin liittyviä haasteita. On arvokasta, että tunnistatte eläkeläisköyhyyden vakavuuden ja esitätte siihen ratkaisuja esimerkiksi kansaneläkkeen ja verotuksen keinoin. Olemme näistä asioista samaa mieltä. Erityisesti on pidettävä huolta eläkejärjestelmän kestävyydestä nyt ja tulevaisuudessa, kuten aivan oikein kirjeessä todetaan.

Toteatte, että työeläkkeiden nostaminen nuorten kustannuksella ei ole oikeudenmukaista. Näin on. TELA:n tilasto kertoo, että laskennallisesti eläkevaroistamme 65 % on nykyeläkeläisten ja juuri eläkkeelle siirtyvien kumuloituneita säästöjä. Tulkintani on, että hienoinen tinkiminen rahastojen kasvustaei vaaranna järjestelmää, vaan päinvastoin. Pienten työeläkkeiden nosto kasvattaisikotimaista kulutuskysyntää. Nuoret pääsevät töihin kartuttamaan omaa eläketurvaansa.

Vetoatte, että päätöksentekijöinä edistäisimme faktoihin pohjautuvaa keskustelua. Akateemisena tutkijana ja parikin kirjaa Suomen eläkejärjestelmästä kirjoittaneena en muuta kaipaa.

Usein olen todennut, että mennyt kehitys on faktaa, tulevaisuuden arviointi olettamuksia. Siksi omissa arvioineissani käytän sitä parasta julkista tietoaineistoa, mitä on saatavilla. Suomen eläkejärjestelmän hienous on siinä, että meillä on kootusti ja avoimesti sekä Eläketurvakeskuksen että TELAn tilastot käytettävissä. Näin ei usein ole muualla maailmassa.

Kirjeessänne oli monia muitakin tärkeitä huomioita ja ehkä jokunen väärinkäsitys. Ehdotan että tapaamme ja järjestämme tarvittaessa julkisen keskustelun ja etsimmeyhteisymmärrystä. Olen varma, että näkökulmaerosta huolimatta jaamme saman arvopohjan. Meille on yhdessä tärkeää turvata sekä nuorille että iäkkäille ihmisille hyvän elämän edellytykset.

Terveisin,

Kimmo Kiljunen