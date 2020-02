SDP:n Kimmo Kiljunen haluaa estää pysäköinnillä rahastamisen lainmuutoksella

SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen vaatii tänään lähetekeskustelussa, että yksityisen pysäköinninvalvonnan rahastusbisnes on estettävä ja valvonta on palautettava kunnalliselle pysäköinninvalvojalle.

Kiljunen on tehnyt asiasta eduskunnalle lakialoitteen, jolla on laaja tuki: sen on allekirjoittanut yhteensä 122 eri puolueiden kansanedustajaa.

Kiljusen mukaan yksityisten pysäköinninvalvontafirmojen sakotuskäytännöt ovat ylittäneet jo laillisuuden rajat, kun parkkifirmat ovat jakaneet pysäköintivirhemaksuja jopa hälytysajossa olleille poliiseille. Sakoilta eivät ole säästyneet myöskään asukkaat, joilla on luvallinen pysäköintipaikka asuntonsa pysäköintialueella.

– Rahastuksen kohteeksi joutuneet ovat reklamoineet aiheettomista sakoista parkkifirmoille, mutta nämä eivät oikaise päätöksiään. Vaikka päivänselvä vääryys on tapahtunut, kynnys lähteä peräämään sakkoon muutosta oikeusteitse on korkea, koska prosessi on hidas ja kallis. Muutoksen saamisen vaikeus aiheettoman tai kiistanalaisen parkkimaksun oikaisemiseksi on vallitsevan pysäköintilainsäädännön suurimpia heikkouksia, sanoo Kiljunen ja lisää, että kansalaisille olisi pitänyt varmistaa edes kohtuuhintainen mahdollisuus riitauttaa asia yksityistä pysäköintifirmaa vastaan. Nyt näin ei ole.

Alalle tulleet valvontayritykset ovat laajentanet tuottoisaa toimintaansa ostoskeskusten ja taloyhtiöiden lisäksi muidenkin kiinteistöjen ja tonttien omistajien alueille. Parkkifirmojen tulot muodostuvat tällä hetkellä sekä pysäköintivirhemaksuista että myös luvallisen pysäköinnin tuloista.

– Se, että virhemaksut ovat yksityisten yritysten merkittävä tulonlähde, ohjaa yritysten palkkaamat pysäköinninvalvojia määräämään mahdollisimman paljon valvontamaksukehotuksia. Lisäksi riidanalaiset saatavat annetaan nopeasti perintäfirmojen karhuttaviksi. Tämän takia yksityisten parkkifirmojen toiminta koetaan rahastukseksi, jossa ei ole mitään rajaa, Kiljunen summaa.

Jotta oikeudenmukaisuuden periaatteet ja kohtuullisuusharkinta saadaan osaksi pysäköinninvalvontaa, on se säädettävä lailla julkiseksi tehtäväksi, Kiljunen vaatii. Tällaista rahastusjärjestelmää ei olisi pitänyt koskaan luoda. Kansanedustajien on nyt korjattava laki, jotta oikeus ja kohtuus toteutuvat, päättää Kiljunen.