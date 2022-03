SDP:n Kimmo Kiljunen: Harhaanjohtava markkinointi ahdistaa yrittäjiä

SDP:n Kymäläinen: Liikenneturvallisuus koskettaa meistä jokaista 24.3.2022 13:52:23 EET | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on ilahtunut siitä, että kauan odotettu liikenneturvallisuusstrategia on valmistunut. Sen tavoitteena on parantaa turvallisuutta kaikissa liikennemuodoissa. Tänään valtioneuvoston istunnossa hyväksytty liikenneturvallisuusstrategia koskee vuosia 2022–2026. - Uusi liikenneturvallisuusstrategia on erittäin tärkeä, ja sille on jo pitkään ollut tilausta. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että liikenneturvallisuus ymmärretään laajasti. Vaikka tieliikenteen turvallisuudessa on eniten kehitettävää, toki meidän tulee tavoitella turvallista liikennettä kaikkien liikennemuotojen kohdalla, myös Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajana toimiva Kymäläinen kertoo. Visiona on, että kenenkään ei tarvitse liikennemuodosta riippumatta kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä vuoteen 2050 mennessä. Nyt on muotoiltu seitsemän strategista linjausta tämän vision saavuttamiseksi sekä konkreettinen toimenpideohjelma