SDP:n Kimmo Kiljunen: Ministerin vastaus kysymykseen pienten työeläkkeiden korottamisesta jää vajaaksi

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Vammaisten aseman parantaminen vaatii pikaisia toimenpiteitä 9.11.2021 09:22:28 EET | Tiedote

– Suomi on ratifioinut YK:n vammaisoikeuksien sopimuksen jo vuonna 2016, mutta vammaisten oikeudet eivät edelleenkään toteudu, sanoo eduskunnan Vammaisasian yhteistyöryhmän (VAMYT-ryhmä) puheenjohtaja ja kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). – Nyt esille tullut autistisen pojan sitomistapaus alleviivaa tätä surullisella tavalla, Mäkisalo-Ropponen jatkaa. Kehitysvammaisten hoitaminen, auttaminen ja kohtaaminen vaativat ammattitaitoa ja osaamista. Tällä hetkellä vammaistyöhön ei kouluteta työntekijöitä ja se on iso puute. Vammaistyö täytyy saada houkuttelevaksi juuri osaamisen arvostamisen kautta. – Tässäkin asiassa tulee esille se, että henkilökunnan määrä ei ratkaise, ellei ammattitaitoa ja osaamista ole. Vammaisten hoito ei ole tällä hetkellä vetovoimainen ala ja myös täydennyskoulutuksessa on monin paikoin puutteita, Mäkisalo-Ropponen sanoo. Ihmisoikeuskeskuksen selvityksissä on tullut myös esille, etteivät työntekijät edes tunnista, mitä ovat rajoitustoimenpiteet. Tämä on mer