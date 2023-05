SDP:n Krista Kiuru: Tavoittelen SDP:n puheenjohtajuutta

- Olen perusteellisen harkinnan jälkeen päättänyt tavoitella SDP:n puheenjohtajuutta. Lähden puheenjohtajavaaliin varmistaakseni, että me sosialidemokraatit teemme kaikkemme, jotta mahdollinen oikeistohallitus ei pääse leikkaamaan sotesta, koulutuksesta tai perusturvasta. Haluan omalta osaltani varmistaa, että puolueen jäsenet pääsevät osallistumaan ja valitsemaan, millä linjalla ja ohjelmalla SDP haastaa oikeistohallituksen.



- Olen saanut 16 vuoden ajan olla keskeisissä rooleissa rakentamassa SDP:n linjaa sekä luomassa hyvinvointia talouskasvua vahvistamalla ja koulutusta ja sote-palveluita uudistamalla. Nämä ovat olleet tehtäviä, jotka ovat SDP:n politiikan ydintä. Tulosta on tullut, ja paljon on saavutettu. SDP:hen luotetaan, ja olen kiitollinen siitä, että myös minuun luotetaan. Monet toverit ovat kysyneet, miksi puolueen uskollinen soturi ei voisi olla käytettävissä puolueen puheenjohtajavaaliin.



SDP:n on pidettävä kiinni omista saavutuksistaan ja lähdettävä tekemään uusia.



- Olemme Rinteen-Marinin hallituksessa saaneet aikaan todella paljon – haasteista huolimatta. Veimme maaliin historiallisen ja kunnianhimoisen sote-uudistuksen, päätimme hoitajamitoituksesta, toteutimme seitsemän päivän hoitokuun, edistimme lisärahoituksella hoitovelan purkua, uudistimme perhevapaat, purimme epäreilun aktiivimallin, nostimme työllisyysastetta, laajensimme oppivelvollisuutta ja veimme Suomen Natoon. Ja kaikki tämä ensin koronan ja sitten sodan varjossa.



- SDP:n tulee uskottavalla talouslinjalla tarjota kasvua, työllisyyttä ja vakautta vaihtoehtona talouden epävarmuudelle. Meidän tulee puolueena sitoutua lisäämään suomalaisten hyvinvointia ja parantamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa, jotta jokainen pääsee Suomessa hoitoon ajallaan ja tulee myös hoidetuksi. Soten tulee olla investointi, eikä vain kuluerä.



- Meidän tulee nostaa suomalaisten koulutustasoa ja edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Meidän tulee myös puolustaa vihreää siirtymää sekä työelämän kolmikantaista valmistelua ja yleissitovuutta aitona työväenpuolueena.



On aika käydä työhön.



- SDP on Sanna Marinin aikana ottanut haltuunsa politiikan arvojohtajuuden. Suomi tarvitsee sosialidemokratiaa – todellisia tekoja työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Nyt jos koskaan voimme näyttää, että vaikeina aikoina meitä sosialidemokraatteja tarvitaan.