SDP:n Kristiina Salonen: Itsemurhien ehkäisyssä on siirryttävä sanoista tekoihin

SDP:n Kim Berg: Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan saatavuuden turvaaminen toteutettava kolmikantaisesti 9.9.2021 18:29:51 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Kim Berg on tyytyväinen päättyneen budjettiriihen päätöksiin osoittaa lisärahaa hoitotakuun toteuttamiseksi sekä käynnistää hankkeen sotealan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi. - Sotealan tärkein resurssi on henkilöstö. Mielestäni ratkaisu kysymykseen tulee löytää kolmikantaisesti ja yhteiseen pöytään tulee istua nyt. Kohta on jo myöhäistä mikä tulee johtamaan kestämättömiin kustannuksiin tulevaisuudessa Berg toteaa. - Se, että hoidon tarpeen arvioinnista hoitoon pääsyn määräaikaa tiukennetaan kiireettömässä hoidossa nykyisestä kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään on merkittävä parannus joka varmasti maksaa itsensä takaisin kun vaivat eivät pääse pitkittymään hoitojonoissa, Berg iloitsee. Uusi lainsäädäntö nopeammasta hoitoon pääsystä tulee voimaan vielä tämän hallituskauden aikana.