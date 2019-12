SDP:n Kristiina Salonen siirtyy ulkoasiainvaliokuntaan

Mustan viikon kautta kohti valoisampaa tulevaisuutta 3.12.2019 18:55:22 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Kim Berg sanoo, että eduskunnassa on ollut nyt "musta viikko". Keskustan kansanedustaja Antti Rantakankaan menehtyminen ja SDP:n entisen kansanedustajan Maarit Feldt-Rannan nukkuminen pois ovat koskettaneet monia. Lisäksi kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero jätti eropyyntönsä ministerin tehtävästä ja tänään pääministeri Antti Rinne jätti hallituksensa eronpyynnön tasavallan presidentille. - Vaikeinakin hetkinä ja kipeiden päätösten jälkeenkin on tärkeää suunnata katse eteenpäin. SDP:n tulevaisuuslinjan pohjalta rakennettua hallitusohjelma on hyvä ja sitä on jo viety yhdessä eteenpäin, Berg painottaa. - Haluamme jatkaa niiden uudistusten ja tavoitteiden toteuttamista, joista on yhdessä sovittu. Puheenjohtaja Rinne oli valmis tekemään tiistaina raskaan henkilökohtaisen päätöksen ja hakemaan eroa pääministerin tehtävästä, jotta tärkeät hallitusohjelmaa voitaisiin edelleen toteuttaa tällä hallituskaudella. Olemme sitoutuneita jatkamaan nykyisellä hallituspo