SDP:n kuntavaaliohjelma on julkaistu: Pidetään huolta kunnasta. Kunta pitää huolta meistä.

SDP julkaisi linjauksiaan julkisen hallinnon kehittämiseksi: Tavoitteena entistä joustavammat ja paremmat julkiset palvelut 7.4.2021 09:52:02 EEST | Tiedote

SDP on julkaissut linjauksiaan julkisen hallinnon kehittämiseksi. SDP:n tavoitteena on, että Suomessa on maailman paras julkinen hallinto myös 2030-luvulla. Siihen tähdätään neljällä uudistamisteemalla. - Julkinen hallinto on ihmisiä varten, ja koronakriisi on korostanut sen merkitystä. On välttämätöntä, että se toimii jatkossa entistäkin vaikuttavammin edistäen kansalaisten hyvinvointia, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero. Yksi keskeisistä uudistamisteemoista on julkisten palveluiden saatavuuden parantaminen. Julkisen hallinnon on palveltava siellä, missä ihmiset ovat. Tavoitteena on lisätä ihmisten yhdenvertaisuutta sekä palveluiden joustavuutta ja saatavuutta. - Julkiset palvelut kuuluvat jokaiselle ihmiselle. Jotta tavoitteessa voidaan onnistua entistä paremmin, on sähköisten palveluiden saatavuutta ja käyttöä edistettävä. Digitaalisuus mahdollistaa laajan palvelukirjon tarjoamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ihmisten tulisi saada hoitaa asioitaan tietoturvallisesti virkailijan