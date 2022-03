SDP:n Kvarnström: Pitkäjänteisyyttä ja päättäväisyyttä asuntopolitiikkaan

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm vetoaa vanhempiin: Muistuttakaa nuorianne, ettei venäläistaustaisia lapsia pidä syyllistää Ukrainan tilanteesta 26.2.2022 15:42:55 EET | Tiedote

Sosiaaliseen mediaan leviää järkyttävää kuvastoa Ukrainan sodasta. Monet lapset ja nuoret seuraavat tilannetta mieluummin sosiaalisen median kuin perinteisten uutisvälineiden kautta. Siellä leviävä materiaali on kirjavaa näkökulman ja todenperäisyyden osalta. Usein se on myös tarkoituksella tunteisiin käyvää. Se on ymmärrettävää. Putinin hallinnon mielivaltainen hyökkäyssota järkyttää maailmanlaajuisesti niin aikuisia kuin nuoriakin. Kun tunteet käyvät kuumana, on aikuisten tehtävänä auttaa nuoria käsittelemään tapahtunutta ja asettaa se oikeaan viitekehykseen. On myös tärkeää kertoa nuorille, ettei Suomeen kohdistu mitään välitöntä uhkaa. Viime päivinä on uutisoitu monien venäläistaustaisen ihmisten kokevan tilanteen ahdistavana ja hävettävänä. Siksi on tärkeää sanoa ääneen, ettei tämä sota ole tavallisten venäläisten, eikä varsinkaan Suomessa asuvien venäläistaustaisten syytä. Vastuu sodasta ja sen aiheuttamista mittaamattomista inhimillisistä kärsimyksistä on yksin Putinilla ja häne