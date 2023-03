SDP:n Kvarnström: Taukojumppa täysistunnolle ja valiokunnille – Eduskunnan pitäisi näyttää esimerkkiä ja puuttua epäterveeseen stressikulttuuriinsa

Suurin muutos edustajan jokapäiväisessä työssä tänä aikana on se, että valiokunnat voivat pitää etäkokouksia silloin, kun asialistalla on vain asiantuntijakuulemisia. Tämä on Kvarnströmin mielestä hyvä. Käytäntö ei kuitenkaan toimi täysin, sillä valiokunnan etäkokous voi päättyä pikkuparlamentin työhuoneeseen (koska kokouksiin ei saa osallistua julkisilta paikoilta) samaan aikaan, kun seuraava valiokuntakokous alkaa eduskunnan päärakennuksessa. Silloin kukaan kansanedustajista ei voi olla sataprosenttisesti läsnä, koska kokoushuoneet sijaitsevat eri rakennuksissa.



- Tyypillisesti valiokunnan kokous on sellainen, että vain osa jäsenistä on paikalla kokouksen alussa, loput tulevat hengästyneinä yksitellen mukaan. Monien on myös lähdettävä joskus kokouksesta aikaisemmin ehtiäkseen ajoissa seuraavaan kokoukseen, joka voi olla esimerkiksi parlamentaarinen työryhmä tai jokin muu tärkeä kokous.



-Koemme olevamme hyviä, kun olemme kaikki niin kiireisiä ja varattuja, mutta oikeastaan uskon, että tällainen työtapa heikentää tehokkuutta ja yhteistyöhenkeä. Ja mikä tärkeintä: emme elä niin kuin opetamme, kun vaadimme terveitä työoloja ja terveitä elämäntapoja, mutta ylläpidämme itse stressaavaa työkulttuuria, jossa teoriassakaan ei aina ole mahdollista olla läsnä kaikissa kokouksissa, ainakaan jos aikoo myös syödä, mikä on tärkeää tärkeiden tehtävien hoitamiseksi vastuullisesti, sanoo Johan Kvarnström.



Hän toteaa, että jäsenet istuvat epämiellyttävän paljon. Viikonpäivät ovat hyvin erilaisia, mutta torstai käy kauhistuttavasta esimerkistä:



- Lähden sosiaalidemokraattien puoluehallituksen kokouksesta ennen sen päättymistä ehtiäkseni ympäristövaliokuntaan kello 10, joka kestää aikataulun mukaan tasan kello 12 asti, jolloin alkaa liikenne- ja viestintävaliokunnan kokous, joka jatkuu kello 14 asti. Meillä on varaus klo 13–14 muihin kokouksiin, joihin osallistumme, jos valiokunta sattuu lopettamaan oman kokouksensa aikaisemmin. Voi kuitenkin käydä myös niin, että myöhästymme eduskuntaryhmämme kokouksesta kello 14. Se kestää klo 16 asti, jolloin kaikki ryntäävät täysistuntoon kyselytunnille. Jos haluaa pitää esimerkiksi lounastauon, täytyy vain ottaa se aika jossakin välissä ja hyväksyä siitä tuleva poissaolomerkintä. Näin yleensä teenkin, koska muuta mahdollisuutta ei ole, sanoo Kvarnström.



Kun kyselytunti on ohi, olen ollut yhdeksän tuntia kokouksessa ja saanut lounaan vuoksi poissaolonmerkinnän - ja täysistunto jatkuu.



- On totta, että toisinaan valiokuntien kokoukset menevät nopeasti, mutta sitä ei koskaan tiedä, ja silloin on yleensä paljon muuta työtä. Kvarnströmin mukaan olisi siis tärkeää, että valiokuntien kokousten välillä olisi aikataulutetut tauot.



Lopuksi Kvarnström lisää, että myös kansanedustajilla pitäisi olla taukojumppaa.



- Eduskunnassa järjestetään etäliikuntaa, mutta ei valiokunnille, eikä täysistunnossa. Pidämme itseämme ja kokouksiamme liian tärkeinä, ja se on väärin. Meidän pitäisi näyttää esimerkkiä ja pitää kiinni taukovoimistelusta. Sitä järjestetään, jotta ihmiset voivat paremmin ja siten myös työskentelevät paremmin. Uskomme, että teemme parhaamme, jos revimme itsestämme kaiken irti. Me luottamushenkilöt puhumme yli puoluerajojen ennalta ehkäisevästä hoidosta ja työkyvyttömyyden korjaamisesta. Jotkut meistä puhuvat myös lyhyemmän työajan kokeilemisesta, vaikka työskentelemme itse ylipitkiä työviikkoja ja pidämme tehtäviämme niin tärkeinä että emme voi irrottautua kokouksista edes vartiksi iltapäivällä. Jos haluamme todella osoittaa, kuinka tärkeää on liikkua yhä enemmän paikallaan pysyvässä yhteiskunnassa, voimme aloittaa näyttämällä itse esimerkkiä ja aikatauluttamalla taukovoimistelun ensi kaudella valiokuntiin ja täysistuntoihin, Kvarnström sanoo.



- On tietenkin sellaisiakin tilanteita, joissa taukoliikunta ei ole tarkoituksenmukaista, mutta jokapäiväisessä elämässä se on täysin mahdollista ja edistäisi lainsäädäntöinstituutiomme tervettä työilmapiiriä. Walk the talk, lisää Kvarnström lopuksi.