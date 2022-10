SDP:n Kymäläinen: EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistökaupat tulee saada kuriin nyt

- Olen jo vuosikausia esittänyt, että tarvitsemme laajemmin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten ostajien kiinteistökauppoja rajoittavaa lainsäädäntöä. Nyt uutisoitu Kankaanpään tapaus on vain yksi esimerkki siitä, miksi nykyistä tiukempaa sääntelyä tarvitaan. Eihän voi olla niin, että naapurimaamme käydessä hyökkäyssotaa annamme heidän ostaa rutkasti majoituskapasiteettia läheltä varuskunta-aluetta. Koska tämä oikein loppuu, Kymäläinen kysyy.

Nykyisen lainsäädännön mukaan EU- tai ETA-maiden ulkopuoliset ostajat tarvitsevat kiinteistökaupoille puolustusministeriön ostoluvan. Lupa kiinteistön hankinnalle voidaan myöntää, jos hankinnan ei arvioida vaikeuttavan maanpuolustuksen järjestämistä, alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista eikä rajavalvonnan, rajaturvallisuuden tai huoltovarmuuden varmistamista.

- Tämäkin tapaus osoittaa, miten vaikeaa strateginen alue on määritellä. Kyseessä olevassa rakennuskompleksissa on yli sata huonetta. Tällainen majoituskapasiteetti vain parin kilometrin päässä varuskunnasta, jos mikä, tekee kohteesta erittäin strategisen. Erityisen ajankohtaista tämä on nykyisessä turvallisuustilanteessa. Olen tästä ja monista muista tapauksista erittäin huolissani. Asiaan on puututtava nyt, jos koskaan, ja laitettava näille kiinteistökaupoille stoppi, Kymäläinen päättää.