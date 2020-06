SDP:n Kymäläinen ilahtuneena määrärahasta laivaliikenteen avustamiseen

SDP:n Mäkinen: Eduskunta alensi vihdoin pikavippien korkokattoa ja kielsi suoramarkkinoinnin 11.6.2020 19:48:42 EEST | Tiedote

Kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsen Riitta Mäkinen iloitsee ja huokaa helpotuksesta: Eduskunta hyväksyi tänään hallituksen esityksen, jolla vakuudettomien luottojen korkokatto alennettiin kymmeneen prosenttiin ja aggressiivinen markkinointi kielletään. Asetus on voimassa määräaikaisesti vuoden loppuun. - Tämän tärkeän asian kanssa on tehty paljon työtä, sillä oppositio vastusti lakia viimeiseen saakka. Koronakriisin aikana kotitalouksien rahantarve ymmärrettävästi kasvaa, mutta on täysin moraalitonta antaa kohtuuttoman korkealla korolla vakuudettomia luottoja tarjoavien yritysten käyttää tätä tilannetta hyväkseen, Mäkinen toteaa. Asiantuntijat ovat vahvistaneet, että suoramarkkinointi on koronakriisin jälkeen lisääntynyt merkittävästi ja lainaa tarjotaan nimenomaan kriisin aiheutuvien tulonmenetysten, lomautusten ja maksuvaikeuksien ratkaisuun. Samalla tiedetään, että pikavipit syventävät ja pitkittävät entisestään pahoin velkaantuneiden ihmisten ongelmia. - On selvää, että pulassa