SDP:n Kymäläinen kysyy lääkärihelikopterin sijainnista ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta

- Nykyinen päätös ei edistä yhdenvertaisuutta. Lisäksi toiminnan aloitus viivästyy. Aiemman päätöksen mukaisesti kopteritoiminnan tulisi alkaa uudelta tukikohdalta vuonna 2022, mutta Kouvolassa tämä ei toteudu. Lappeenrannassa aloitus olisi ollut mahdollista hyvinkin nopeasti, Kymäläinen painottaa.

Lääkärihelikopterin aloitus Kaakkois-Suomessa on viivästynyt muun muassa siksi, että toimintaa on Utissa vaikea yhteensovittaa muun muassa aktiiviseen laskuvarjohyppytoimintaan, joka on herättänyt aiheellisesti huolta lentoliikenteen turvallisuudesta ja lähtöviiveestä. Kymäläinen kysyykin hallitukselta, kuka kantaa vastuun mahdollisesta ihmishenkien ja terveyden vaarantumisesta, jos lääkärihelikopteritoiminnan aloitus viivästyy. Kymäläinen kysyy myös toimista, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden toteutuminen ja Etelä-Karjalan pohjoisosien ja Saimaan järvialueen pysyvien ja vapaa-ajan asukkaiden pääseminen lääkärihelikopteripalvelujen piiriin.

- Asiantuntijat ovat laajasti pitäneet Lappeenrantaa parempana sijoituspaikkana tukikohdalle muun muassa siellä sijaitsevan laajan päivystyksen sairaalan vuoksi, jota Kouvolassa ei ole. Tämä tarkoittaa ylimääräisiä lentomatkoja, ylimääräistä polttoaineenkulutusta ja mahdollisesti pidempiä hoitoonpääsyaikoja. Lisäksi esimerkiksi Etelä-Karjalan pohjoisosien ihmiset eivät pääsisi helikopterin palveluiden piiriin, jos tukikohta sijaitsee Kouvolassa. Tämä ei ole yhdenvertaisuuden eikä potilasturvallisuuden näkökulmasta perusteltua, Kymäläinen päättää.