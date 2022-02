SDP:n Kymäläinen: Seksuaalirikoksia koskevaan lainsäädäntöön kaivattuja tiukennuksia

- On erittäin hienoa, että suostumusperusteisuus saadaan viimein seksuaalirikoslainsäädäntöön. Keskiössä on siis ihmisen oma tahto ja se, että hän on sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla ilmaissut vapaaehtoisuutensa sukupuoliyhteyteen. Seksuaalirikos on äärimmäisen traumatisoiva, kauhea ja loukkaava rikos. Nyt tehtävällä uudistuksella parannetaan merkittävästi uhrin asemaa. Olen pitänyt tätä asiaa ja seksuaalirikoslainsäädännön tiukentamisen tärkeyttä esillä jo vuosien ajan viime hallituskaudelta lähtien, joten on hienoa, että nyt Sanna Marinin (sd.) hallitus tekee tämän historiallisen uudistuksen, Kymäläinen hehkuttaa.

Tänään annetun esityksen tavoitteena on vahvistaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa. Tarkoitus on myös yhdenmukaistaa ja selkiyttää seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä rikoslaissa.

- Erityisen tärkeää uudistuksessa on mielestäni se, että sen avulla pystymme myös suojaamaan paremmin lapsia. Jatkossa sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan lapsen kanssa olisi lähtökohtaisesti sellaisenaan rangaistava lapsenraiskauksena. Aiemmin vastaavia rikoksia on voitu tuomita myös lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä. Lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, ja heihin kohdistuvat seksuaalirikokset vaurioittavat uhrin koko loppuelämää, itsekuvaa, rohkeutta, seksuaalisuutta ja koskemattomuutta. Lapsi ei voi pätevästi suostua seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa, mistä syystä sääntelyä onkin esitetyllä tavalla tiukennettava, Kymäläinen toteaa.