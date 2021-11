SDP:n Kymäläinen: Varoja väylille – lisätalousarvio varmistaa infrahankkeiden jatkumisen

SDP:n Niina Malm: Uusi eläinten hyvinvointilaki toteutetaan eläinten puolesta - kohti parempaa tulevaa 4.11.2021 12:37:06 EET | Tiedote

Viime aikoina uutisoidut tapahtumat hevosurheilusta, ravien suuvammat ja olympialaisten viisiottelu, on saanut niin hevosmaailmassa kuin eläinten oikeuksia puolustavilla järjestöillä aikaan harmitusta. Eikä suotta - eläin ei ole väline, vaan oikea eläin. Uudesta eläinten hyvinvointilaista on annettu hallituksen esitys, jonka avulla parannetaan eläimien lajityypillisiä oloja sekä kumotaan entinen eläinsuojelulaki. Eläinten hyvinvointilaki tunnistaa eläimen itseisarvon sekä lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistamisen niin tuotanto- kuin lemmikkieläimille. -Eläinten lajityypillinen käyttäytyminen on tärkeää, jotta eläin voi palautua mm. suorituksista. Lauma, tila liikkua ja nollata eloa myös ihmisistä on tiedostettava eläimen hyvinvoinnin kannalta. Esimerkiksi Harjun oppimiskeskuksessa hevosille on aktiivipihatto, jossa hevonen voi elää lajin mukaista elämää. Samalla on todettu hevosten olevan levollisempia ja rauhallisempia, Niina Malm kertoo. Myös tuotantoeläinten lajityypillinen el