SDP:n Lindtman: Kunnat tarvitsevat tukipaketin ensi vuodelle

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin puhe kesäkokouksessa 18.8.2020 12:08:07 EEST | Tiedote

Muutokset puhuttaessa mahdollisia Eduskuntaryhmän kesäkokous 2020 Avauspuhe Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman Tällä kertaa alkuun sopivat Eino Leinon säkeet. Meill’ on niin kiire, niin kiire! Emme ehdi me vuottamaan. Maa kukkivi vuodesta vuoteen, meillä yksi on vuosi vaan. Ja yksi on vuodessa kesä. Ikä ihmisen lyhkänen on: päivä yks kun lehteä tekee, jo toinen on marjaton. Hyvät kollegat ja ystävät, Tänä vuonna Suomen kesä on yllättänyt ja sykähdyttänyt ehkä vieläkin enemmän kuin aiemmin. Vaikka huoliakin tulevasta on ollut mielessä, on tänä kesänä herkistynyt katselemaan luonnon kauneutta ja ääniä aiempaa keskittyneemmin. Meistä moni on pysähtynyt yksinkertaisten perusasioiden äärelle. Kuten huomasimme, myös pääministeri näytti ottaneen kesästä ja lyhyestä lomasta kaiken irti. Haluan vielä tässä yhteydessä koko eduskuntaryhmän puolesta onnitella Sannaa ja Markusta naimisiinmenon johdosta. Sanonta kuuluu, olkaa oikeat toisillenne. Minä uskon, että te olette! Sannalle myös pi