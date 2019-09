SDP:n Lindtman: Suomi viedään leikkauslinjalta uudistuslinjalle

SDP:n Salonen: Vanhustenhoivan kunnianpalautus voi vihdoin edetä 15.9.2019 14:11:08 EEST | Tiedote

SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kristiina Salonen on tyytyväinen, että vanhustenhoivan henkilömitoitus on viimein toteutumassa. - Vanhustenhoivan kriisi on jatkunut jo aivan liian kauan. Olemme SDP:ssä tehneet pitkään töitä tilanteen muuttamiseksi. Itse olen jo kahdeksan vuotta odottanut ja puhunut sen puolesta, että saisimme lakiin kirjauksen mitoituksesta. Nyt tämä pitkäaikainen tavoite ollaan viemässä maaliin. Parempaa aloitusta hallituskaudelle olisi tuskin voinut toivoa, iloitsee Salonen. - Kuten ministeri Kiuru on selkeästi ilmoittanut, sitova henkilöstömitoitus kirjataan lakiin ja hallitus antaa esityksen vielä ennen joulua. Pääsemme ottamaan tärkeitä askelia kohti koko vanhustenhoiva-alan kunnianpalautusta. Sen ovat sekä alan työntekijöt että ikäihmiset ansainneet. Kokoomuksen ja puheenjohtaja Petteri Orpon epäselvät kannat vanhustenhoivakeskustelussa herättivät ihmetystä jo keväällä ja sama epämääräisyys jatkuu edelleen. Orpon viime päivien esiintymiset