SDP:n Lindtman vastaa Orpolle

Selvää on, että ensi vaalikaudellakaan ei varmasti ole vain helppoja päätöksiä edessä. Paljon on työtä edessä kasvun, työllisyyden ja julkisen talouden kestävyyden eteen. Mutta se minkä oppositiojohtaja aktiivisesti unohtaa on, ettö työmaa olisi kuitenkin moninkertainen ilman Marinin hallituksen kasvu- ja työllisyyslukuja.