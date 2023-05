SDP:n Lylyn vappupuhe

Hyvät toverit, hyvät ystävät!

Vietämme työn ja kevään juhlaa neljättä kertaa peräkkäin poikkeusoloissa.

Korona-aika on ollut kiusanamme keväästä 2020, ja viime vuoden helmikuussa Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut peruuttamattomasti turvallisuusympäristöämme.

Tämän lisäksi ajankohtaiset haasteet työllisyydestä, kestävästä talouskasvusta, ympäristömme tilasta, hoitovelasta ja hoitotarpeesta, koulutuksesta, turvallisuusympäristöstämme sekä julkisen talouden tasapainosta ovat edelleen läsnä ja odottavat lisäpanostuksia. Sanna Marinin hallitus teki osaltaan hyvää työtä näiden asioiden suhteen.

Marinin hallitus on toiminut linjakkaasti edellä mainituissa isoissa kriiseissä. Kannat ja mielipiteet ovat olleet selkeitä ja hyvin periaatteellisia. Samaan aikaan, kun Marinin hallitus on hoitanut näitä isoja kriisejä, se on toteuttanut myös historiallisia uudistuksia. Uudistuksia, joilla on panostettu koulutukseen, tuettu heikompiosaisia, parannettu sote-palveluita sekä vahvistettu turvallisuuttamme. Työllisyysaste on ennätyskorkealla ja aiempien kriisien jälkeistä massatyöttömyyttä ei ole nähty. Politiikalla on siis väliä. Sanna Marinin hallituksen saavutukset ovat hyvin poikkeuksellisia näin vaikeana aikana. Myös pääministeri Marin on pärjännyt vallan erinomaisesti.

Nämä tulokset ovat keskeinen syy miksi pääministeripuolue SDP oli yksi vaalien voittajista. On historiallista nostaa kannatusta pääministeripuolueen asemasta. Aikaisemmin se on tapahtunut vain kaksi kertaa. Kalevi Sorsa vuonna 1983 ja Paavo Lipponen vuonna 2003 tekivät sen aiemmin. Mielenkiintoista on, että ainoastaan SDP on kyennyt tähän ja että se on toistunut kahdenkymmenen vuoden välein.

Emme kuitenkaan yli kahden prosenttiyksikön voitosta ja kolmesta lisäpaikasta huolimatta, onnistuneet saamaa sellaista vaalivoittoa, jolla olisimme voineet vetää hallitustunnusteluja tai olla vahvemmalla mandaatilla mukana niissä. Näin olisimme paremmin pystyneet torjumaan odotettavissa olevia hyvinvointiyhteiskunnan leikkauksia ja kehittämään Suomea oikeudenmukaisemmin.

Nyt demokraattisten vaalien jälkeen on normaali suurimman puolueen eli tällä kertaa kokoomuksen vetämä hallituksen muodostamisprosessi meneillään. Vaalien tuloksen perusteella ja tunnustelujen pohjalta ollaan synnyttämässä perusporvarillista konservatiivista hallitusta kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n kristillisdemokraattien varaan.

Oli kokoomukselta ja hallitustunnustelija Petteri Orpolta arvovalinta lähteä muodostamaan Suomeen arvoiltaan kovaa konservatiivista oikeistohallitusta, sillä myös muita vaihtoehtoja olisi ollut. Tämän myötä Suomen poliittinen linja ja monet painotukset muuttuvat täysin nykyisestä linjasta. Saamme kaikista oikeistolaisemman hallituksen vuosikymmeniin. Se missä kaikista ja heikoimmista pidettiin huolta Marinin hallituksen aikana, muuttuu. Pelkona on, että painopisteet muuttuvat hyväosaisia tukeviksi, julkisia palveluja vähennetään ja siirretään yksityisille, ympäristötavoitteet liudentuvat, olemme vähemmän kansainvälisiä, saamme sulkeutuneemman yhteiskunnan.

Toivon todella, että tässä leikkausvimmassa ei tärvellä Marinin kaudella syntynyttä hyvää talous- ja työllisyyskehitystä tai rapauteta niitä uudistuksia, jotka nyt on laitettu liikkeelle. Tärkeää on huomioida kasvun välttämättömyys hallituksen aikoman kuuden miljardin sopeutustoimissa, niiden ajoituksessa tai niitä tehtäessä. Talous on myös psykologiaa. Puhumalla massiivisista leikkauksista saamme kyllä laman aikaan ja kaikki nekin, jotka voisivat pitää taloutta pyörimässä, alkavat säästämään pahan päivän varalle.

Ensimakua tulevasta leikkauspolitiikasta saadaan kokoomuksen vaalitavoitteista, joissa esille nousivat muun muassa sosiaalitukien indeksileikkaukset (jarrutukset, kuten hienosti sanotaan), ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja asumistuen leikkaukset sekä soten rahoitus.

Odotettavissa voi olla ristiriitojen aika, jos hallitustunnustelija ja tuleva pääministeri Petteri Orpo ei kuuntele viestejä aikaisempien kriisien epäonnistuneista keinoista ja toimintatavoista. Työmarkkinajärjestöjen erityisesti palkansaajajärjestöjen rooli asioiden yhteisessä tekemisessä voi heiketä, mikäli viestejä kolmikantaisesta asioiden valmistelusta työmarkkinoilla ei pidetä kiinni.

Seuraavina vuosina on odotettavissa vain niukkuutta julkiselle sektorille. Hyvinvointialueen tulevaa rahoitustarvetta ollaan leikkaamassa. Vaalipuheisiin viitaten sinne ei ole tulossa riittävästi rahoitusta tulevina vuosina kasvavaan palvelutarpeeseen ja henkilöstömenoihin. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsisi entistävaikeammin ja hitaammin. Kuntien valtionosuusjärjestelmä, jolla muun muassa perusopetusta rahoitetaan, on sen järjestelmän uudistamistarpeesta johtuen, myös vaarassa.

SDP yhtenä vaalien voittajista on nyt jäämässä oppositioon. Ja syynä on se, vaalilupauksemme mukaisesti pidämme kiinni linjastamme. Emme halua leikata koulutuksesta, sotesta ja sosiaaliturvasta. Vaan ennemmin panostaa niihin. Valitettavasti esillä olevat kuuden miljardin leikkaukset kohdistuvat myös näihin. Haluamme panostaa kasvuun, koulutukseen ja työllisyyteen. Nostaa vielä työllisyysastettamme nykyisestä 80 prosenttiin tällä vuosikymmenellä. Se on ollut meidän yksi keskeisimmistä talouden tasapainottamiskeinoista.

Vaaleissa oikeistopuolueet ja media keskittyivät puhumaan vain velasta. Se unohtui, että valtaosa siitä eli ¾ osaa on eduskunnan yksimielisesti päättämiä koronaan ja Venäjän hyökkäyssodan seurauksien maksamista. Vaalitaistelussa se unohdettiin täysin ja sitä totuutta viljeltiin varsin vähän. Mikäli näitä kriisivelkoja ei olisi tarvinnut ottaa, olisi velkakeskustelu ollut laimeaa.

En tietenkään vähättele velan kasvua. Julkinen velkasuhde pitää saada sinne noin 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuosikymmenen kuluessa.

Jotain tolkkua otetun velan hoitamisesta saa, kun suhteuttaa niitä aiempiin kriisien huomattavasti korkeampiin velanottoihin. Niistä saa luottamusta siihen, että tästäkin selvitään ja nyt lähdetään huomattavasti paremmasta työllisyysasteesta.

Ennen kesää näemme hallitusohjelmasta, minkälaista politiikkaa Suomessa tehdään seuraavat neljä vuotta. Toivon todella, etteivät pahimmat pelkoni toteutuisi. Me SDP:ssäolemme valmiit yhteistyöhön hyvinvointiyhteiskunnan vahvistamiseksi, mikäli vaaleissa esittelemämme reunaehdot huomioidaan ja kestävää kasvua ja työllisyyttä haetaan aidosti sekä ympäristöstämme huolehditaan. Näiden tavoitteiden puolesta toimimme myös oppositiossa ja yritämme torjua hyvinvointiyhteiskunnan romuttamisen. Sillä me tarvitsemme toimivaa hyvinvointiyhteiskuntaa pärjätäksemme tulevaisuudessa.

Hyvät kuulijat,

Olemme eläneet täysin poikkeuksellista aikaa. Maailma ja erityisesti naapurivaltiomme Venäjä on epävakaampi. Demokraattinen päätöksenteko on toiminut länsimaissa hyvin, yhtenäisesti ja tiiviisti. Tukea on annettu ja annetaan uhriksi joutuneelle heikommalle osapuolelle - Ukrainalle.

Meidän velvollisuutemme on huolehtia siitä, että diktatuuri ei voita ja maiden suvereniteettia kunnioitetaan. Tämäkin Ukrainan sota loppuu jossain kohtaa neuvottelupöydässä. Siihen saakka meidän pitää jaksaa puolustaa ja tukea Ukrainaa, sillä Ukraina taistelee tällä hetkellä meidän kaikkien puolesta – demokratian, ihmisoikeuksien ja länsimaisen vapauden puolesta.

Hyvät ystävät ja toverit,

Työ ja toimeentulo ovat arvojemme keskiössä, mutta ne ovat tärkeitä myös inhimillisesti ja julkisen talouden näkökulmasta. Vain toimeentulon ja työn avulla voimme turvata laadukkaat arjen palvelut kaikille.

Tämän ymmärsivät esivanhempamme. Olemme täällä tänään kunnioittamassa heitä, jotka ovat taistelleet parempien elinolosuhteiden, oikeudenmukaisuuden ja demokratian puolesta. Heidän tekemästään työstä itsenäisen yhteiskuntamme kehittämiseksi sellaisena kuin me sen nyt näemme, olemme valtavan kiitollisia.

On muistettava, kun me huolehdimme turvallisuudestamme ja julkisista palveluistamme, ne huolehtivat sinusta. Siksi ne ovat olemassa. Ne ovat tavallisen ihmisen parasta turvaa.

Näin myös parhaiten kunnioitamme aikaisempien sukupolvien työtä hyvinvointiyhteiskuntamme osalta.

Näillä sanoilla toivotan teille keväistä työn juhlaa ja hyvää vappua!