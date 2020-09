SDP:n Mäkinen: Hallitukselta yli 40 miljoonaa Keski-Suomen tie- ja rataosuuksiin

Hallitus on päättänyt budjettiriihessä esittää Keski-Suomeen tärkeitä tie- ja rataosuuksien parannuksia, joihin myönnettävät valtuudet kohoavat kokonaisuudessaan yli 40 miljoonaan euroon. Tampere-Jyväskylä-välisen rataosuuden perusparannuksen osalta käynnistetään nyt Jämsän osuus, johon kuuluu myös Muuramen asema. Tähän on osoitettu yhteensä 19 miljoonaa euroa, josta ensi vuodelle 7 miljoonaa euroa. Keski-Suomen kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) on päätökseen hyvin tyytyväinen:



- Viime syksynä saimme jo 18 miljoonaa tärkeän Tre-Jkl:n rataosuuden suunnitteluun. On erinomaista, että pääsemme jo nyt käynnistämään varsinaisia korjaustoimia. Raidehanke on äärimmäisen tärkeä myös Jämsän vaikean tilanteen kannalta. Sillä parannetaan alueen elivoiman edellytyksiä ja henkilöliikennettä.



Lisäksi hallitus esittää yhteensä 21,2 miljoonaa euroa odotettuun ja toivottuun VT4 Äänekosken ja Viitasaaren välin parannukseen. Ensi vuoden osuus on 5 miljoonaa euroa. Äänekoski-Viitasaari-välisen tieosuuden kunnostus on välttämätöntä elinkeinoelämän kuljetusten ja henkilöliikenteen turvallisuuden kannalta.



- Valtatie 4 on merkittävä yhteys pk-seudulta Keski-Suomen kautta pohjoiseen ja siksi sen liikennejärjestelyjen on oltava sujuvat. Tielle liittyminen on monin paikoin ollut hankalaa ja turvatonta ja ohituskaistoissa on liikenneturvallisuuspuutteita. Vuosina 2012-2016 tieosuudella on ollut traagisia onnettomuuksia. Tämän rahoituksen myötä toteutettavat toimet tulevat säästämään ihmishenkiä, Mäkinen kiittää.



Mäkinen osoittaa lämpimät kiitokset pääministeri Marinille ja liikenne- ja viestintäministeri Harakalle siiitä, että maakunnan tarpeita on kuultu. Molemmat hankkeet ovat olleet myös Jyväskylän seudun MAL-neuvottelujen keskeisiä tavoitteita.



- Vuoropuhelu maakuntien ja hallituksen välillä on välttämätöntä, jotta alueiden elinvoimaa ja työllisyyttä kehitetään tasapuolisesti ja isoja kokonaisuuksia kartoittaen. Olen iloinen siitä, että tahtotila tässä asiassa on yhteinen, Mäkinen toteaa.